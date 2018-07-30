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Спасатели Греции шокированы масштабами катастрофы
Число жертв лесных пожаров в Греции превысило 90 человек, еще 25 пропали без вести. Их поиски ведутся и в воде, и на земле. Ситуация осложняется плохими погодными условиями. Жара в регионе сменилась проливными дождями. Спасатели шокированы масштабами катастрофы. После пожаров в Аттике среди погибших оказалось необычайно много детей.
Правительство разрабатывает план по исправлению многолетних строительных нарушений. В сгоревших поселках нашли ошибки, допущенные при возведении. Доступы к морю в некоторых местах были полностью перекрыты, у людей просто не было шанса спастись. С начала июля в Греции стояла чрезвычайно жаркая погода: столбик термометра поднимался до плюс 40 градусов.
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