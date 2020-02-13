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Спасатели призывают запретить серфинг во время шторма "Сиара"

Морские спасатели Франции и Португалии возмущены поведением серфингистов: во время буйства шторма "Сиара" нашлось немало желающих поймать большую волну. По словам спасателей, охотиться за острыми ощущениями и эффектными кадрами, когда на побережье бушует сильнейший за семь лет шторм, - это безответственный риск не только своей жизнью, но и чужими.

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