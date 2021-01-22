Спасательная операция на золотом руднике в Китае продолжается

Уже десять дней продолжаются спасательные работы на золотом прииске в провинции Шаньдун. Напомним, 10 января здесь прогремел взрыв, который отрезал от поверхности более двух десятков горняков. Установлено, что один из них погиб, 11 живы и 10 числятся пропавшими без вести. Спасатели сообщили, что пробиваться к шахтерам придется еще не менее двух недель: глубина завалов - сто метров породы. В каком состоянии находятся горняки и как обстоят у них дела с воздухом, пищей и водой, пока не известно.