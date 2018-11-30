Спасательная операция продолжается в турецком Бодруме

Из-за крупного града и проливных дождей под водой оказалось большинство улиц курорта. На видеозаписях в соцсетях видно, как реки несут по улицам машины, а люди вынуждены передвигаться по пояс в воде.

Очевидцы сообщают, что в водовороты затягивает прохожих. В некоторых населенных пунктах юго-западной провинции Мугла идет эвакуация жителей. Операции проходят в том числе и на лодках, и при помощи экскаваторов.