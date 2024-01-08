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Спасательная операция в Словении: 5 человек оказались в заблокированной дождями пещере

В Словении десятки специалистов пытаются вывести 5 человек из заблокированной дождями пещеры.

Семья с ребенком и двумя гидами отправилась на экскурсию в пещеру Крижна Яма длиной более 8 км. Ливни подняли уровень воды, и группа туристов оказалась в ловушке. Дайверы добрались до людей в ночь на воскресенье и оказали им помощь. Водолазы также доставили еду, воду и отапливаемую палатку.

Ожидается, что уровень подземных вод вскоре начнет падать, но может потребоваться несколько дней, чтобы проход снова стал безопасным.

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