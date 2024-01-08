Спасательная операция в Словении: 5 человек оказались в заблокированной дождями пещере

Семья с ребенком и двумя гидами отправилась на экскурсию в пещеру Крижна Яма длиной более 8 км. Ливни подняли уровень воды, и группа туристов оказалась в ловушке. Дайверы добрались до людей в ночь на воскресенье и оказали им помощь. Водолазы также доставили еду, воду и отапливаемую палатку.