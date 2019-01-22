Спасательные операции в Керченском проливе завершились, статус изменен на поисковую, так как шансов найти еще кого-то в живых уже не осталось. До сих пор не обнаружены 6 моряков, они числятся пропавшими без вести. Спасателям удалось найти тела 14 погибших. Спасенных моряков с двух судов, а также тела погибших сейчас доставляют в Керчь. Ночью сделать это не удалось из-за штормовой погоды. Тем временем суда продолжают гореть, велика угроза взрыва. Пожар на кораблях под флагом Танзании, напомним, произошел накануне вечером. Предварительная причина ЧП - нарушение техники безопасности при передаче топлива из одного судна на другое.