Спасение людей из-за прорыва озера в Непале остановлено

Озеро в Непале начало выходить из берегов, власти приостановили спасательные работы в наиболее пострадавшем от наводнения районе Расува. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя местных властей.

Жители бросились вверх по склонам, спасаясь от возможного повышения уровня воды.

Количество погибших в результате наводнения в Непале выросло до 469. Около тысячи людей все еще числятся пропавшими без вести. В последнем отчете правоохранительных органов также говорится, что ранены и спасены 1545 человек.

Непальские эксперты также предупредили о риске роста инфекционных заболеваний из-за загрязненной воды. В пострадавших районах рекомендуют кипятить питьевую воду и не употреблять пищу, которая могла контактировать с паводковыми водами.