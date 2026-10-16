Спасение рейтингов или смена курса: политолог рассказал, для чего Трампу дизельная сделка с Россией

Фото БЕЛТА

Дизельная сделка между США и Россией вызвала мировой резонанс. Вашингтон, годами давивший на Москву санкциями, вдруг обратился за помощью и снял ограничения. Эксперты видят в этом не смену курса, а отчаянную попытку Трампа спасти свой рейтинг перед промежуточными выборами. На фоне топливного кризиса, роста цен и провалов в Ормузском проливе американский президент ищет хоть какую-то стабилизацию.

О том, кто идет на уступки, почему Трамп разочаровался в Зеленском и что стоит за "рубильником помощи" Украине, рассказал политолог Юрий Воскресенский в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

В ближайшее время в США пройдут масштабные выборы: не только нижней, но и верхней палаты. За два года правления Трамп "наворотил проблем в мировой политике", и дизельная сделка - попытка их погасить. "Он хочет этими поставками дизеля сбалансировать свой рейтинг. Надо было заниматься этим гораздо раньше. Сомневаюсь, что ему это поможет переломить электоральные предпочтения", - пояснил политолог.

На вопрос, кто уступает, Юрий Воскресенский ответил, что Россия протягивает руку помощи, но не Трампу, а американскому народу. "Доверие к американской стороне потеряно, но шанс перевести санкционную политику в предмет переговоров имеется. Было бы глупо им не воспользоваться", - подчеркнул он.

Гарантий со стороны Вашингтона нет - чистая экономика. Политические вопросы США сейчас решать не в состоянии из-за предвыборной гонки.

Отношения Трампа и Зеленского испортились давно. Политолог напомнил о скандальной встрече в Белом доме. "Сейчас эта проблема межличностных отношений обострилась. Трамп шесть раз просил Зеленского не бить по НПЗ. Шесть раз! И шесть раз Зеленский бил. Он перепутал Трампу все карты и планы", - отметил эксперт.

Юрий Воскресенский уверен, что если бы США выключили рубильник помощи, война быстрее закончилась. Но есть причины. "Трамп не может повлиять на Зеленского, потому что хозяин Зеленского - не Америка, а Британия и европейцы. У них есть печатный станок для обеспечения его хотелок. Плюс Трамп не пойдет на то, чтобы "отключить" Зеленского от разведданных, военных поставок, пусть даже через Европу, потому что слишком высоки ставки и слишком большой заработок у американского ВПК в этой ситуации", - пояснил он.