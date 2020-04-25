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Спасение кита в США

Эти кадры с дрона приходят из США. Огромный кит запутался в заброшенных сетях рыбаков совсем рядом с побережьем Порт-Анджелеса, штат Вашингтон. Для того, чтобы освободить животное у береговой охраны, ушло несколько часов. К слову, ежегодно в заброшенных сетях погибают сотни рыб и морских млекопитающих.

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