Спасение кита в США

Эти кадры с дрона приходят из США. Огромный кит запутался в заброшенных сетях рыбаков совсем рядом с побережьем Порт-Анджелеса, штат Вашингтон. Для того, чтобы освободить животное у береговой охраны, ушло несколько часов. К слову, ежегодно в заброшенных сетях погибают сотни рыб и морских млекопитающих.