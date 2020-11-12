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Спасение мигрантов у берегов Лампедузы

У берегов Лампедузы потерпело крушение очередное судно с мигрантами изЛивии. Итальянской береговой охране удалось спасти более 200 беженцев. Телапятерых погибших извлечены из воды, среди них тело шестилетнего ребенка. Сначала года в Центральном Средиземноморье погибли более 575 нелегальныхбеженцев, пытавшихся добраться до Европы, сообщает Международная организация помиграции.

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