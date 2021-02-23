Спасенных техасских черепах отпускают на волю

Техас постепенно приходит в себя после аномальной зимы. В океан даже стали отпускать черепах, которых ранее волонтеры спасли из ледяной воды. Тысячи пресмыкающихся почти неделю держали в теплом конференц-центре. Теперь черепахи наконец вернутся в свою среду обитания.