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Спекуляции на авиасфере - механизм влияния коллективного Запада на неугодных
Еще один действенныймеханизм влияния коллективного Запада на неугодных - спекуляции на авиасфере. Истерия Брюсселя в отношении прошлогодней посадки рейса Ryanair - очередное тому доказательство. За этот месяц гнет ЕС на себе почувствовала Сербия. О воздушных махинациях Евросоюза -Андрей Семченко.
За последние несколько недель рейсы, направляющиеся из Белграда в Москву, постоянно кто-то минировал. По крайней мере такие сообщения получали сербские спецслужбы. На поверку никаких взрывных устройств на бортах не было. Казалось бы, ситуация штатная. Но дьявол кроется в деталях.
ЕС озабочен отношениями Сербии и России
Теплые отношения Сербии и России давно вызывают пресловутые озабоченности у Европейского союза. С началом российской военной спецоперации давление на Белград только усилилось. Национальный авиаперевозчик был вынужден сократить количество рейсов в Москву. Но и этого было мало. Власти страны подозревают в серии информационных атак зарубежные спецслужбы.
Подобная тактика вяжется с принципиальной позицией Сербии по вопросам вступления в западные блоки, считает президент Александр Вучич. Страну много раз обвиняли чуть ли не в "спонсировании Кремля". Но по отношению к Анкаре, которая отправляет в 30 раз больше рейсов в Москву, чем Белград, или же Саудовской Аравии, которая является мировым поставщиком нефти и тоже взаимодействует с Россией, Запад хранит молчание. Бросаться на Сербию удобнее и безопаснее в геополитическом плане. Какие по форме будут атаки - неважно. Главное, чтобы они были против идеологического врага. Ведь правильное европейское "добро" должно быть с кулаками. В риторике высшего руководства ЕС это все явнее прослеживается.
Жозеп Боррель, Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности:
Если отбросить весь геополитический фон, то к сообщениям о минировании самолетов специалисты в авиасреде уже привыкли. Но последние годы, как показывает практика, четко выверенные механизмы международных проверок уже проржавели и почти дышат на ладан. Сообщения о минировании стали политическим инструментом и использовать его можно в самых разных случаях. Как это было в прошлом году с рейсом Ryanair в Беларуси. Расследование ИКАО показало, что в ситуации с ложным минированием самолета Минск следовал согласно нормам авиаправа. Но вне политики оказалось нельзя оставаться даже в воздушном пространстве.
Роман Гусаров, авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru:
Снятие санкций с Белавиа не последовало, но это и нужно заказчикам авиаблокады. Ведь в циничной геополитике война - горячая, экономическая, информационная - лишь метод, за которым интересы людей уходят даже не на второй план.
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