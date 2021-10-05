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Специалисты BioNTech: В следующем году могут понадобиться новые вакцины из-за мутации вируса COVID-19
Сейчас в мире необходимости в новых вакцинах от COVID нет. Циркулирующие штаммы, включая "Дельту", более заразны, но не настолько сильно отличаются от первоначального варианта. Однако, по мнению специалистов BioNTech, пишет газета "Файнэншл Таймс", в следующем году могут понадобиться новые вакцины. Вирус мутирует и велика вероятность появления штаммов, которые будут "обманывать" иммунитет.
Тяжелая эпидситуация с коронавирусом в Румынии
Число заболевших COVID в мире с начала пандемии превысило 236 миллионов человек. Сейчас идет четвертая волна заболевания. Ситуация из-под контроля выходит в Румынии. Ежедневно там фиксируется более 12 тысяч инфицированных. В больницах не хватает коек. Чтобы освободить места для пациентов с коронавирусом, больных с другими диагнозами выписывают досрочно. Власти Бухареста вводят новые ограничения. Теперь посещать заведения общепита, театры и спортзалы могут только вакцинированные и переболевшие граждане.
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