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Специалисты НАСА сняли на видео самый опасный астероид, который может угрожать нашей планете

Небесное тело под названием Бенну удалось зафиксировать с помощью межпланетной станции, которая предназначена для доставки образцов грунта с астероида. Зонд будет изучать объект на протяжении года. Кстати, астероид Бенну сблизится с Землей через 164 года, но с 2013 года это космическое тело считается главным потенциально опасным объектом для Земли.

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