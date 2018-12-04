Специалисты НАСА сняли на видео самый опасный астероид, который может угрожать нашей планете

Небесное тело под названием Бенну удалось зафиксировать с помощью межпланетной станции, которая предназначена для доставки образцов грунта с астероида. Зонд будет изучать объект на протяжении года. Кстати, астероид Бенну сблизится с Землей через 164 года, но с 2013 года это космическое тело считается главным потенциально опасным объектом для Земли.



