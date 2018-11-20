Специалисты восстановили сценарий гибели обнаруженной подлодки "Сан-Хуан"

По всей вероятности, на борту субмарины возникли несколько пожаров. Первый в районе носовых электробатарей произошел за сутки до катастрофы. Попавшая туда через систему вентиляции вода спровоцировала взрыв. Тогда экипажу удалось поднять лодку и даже провести быстрый ремонт. Однако после погружения огонь вспыхнул снова. Команда из 44 человек справиться с ЧП не смогла, и лодка пошла ко дну, где ее раздавило толщей воды. Именно поэтому на снимках затонувший корпус сильно деформирован, объясняют специалисты.