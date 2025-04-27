В европейских джунглях все стабильно - Брюссель продолжает придавать себе значимости и нещадно врать собственным гражданам. Урсула фон дер Ляйен заявила, что на фоне торговой войны Дональда Трампа весь мир якобы "выстраивается" в очередь, чтобы сотрудничать с Европой. Сомнительное заявление от не менее сомнительной персоны, которая всеми силами пытается обратить на себе внимание Вашингтона.

Под нескончаемым потоком желающих она имеет в виду около 7 стран, с которыми общалась политик. Фон дер Ляйен уточняет, что все эти государства ищут "сильных, надежных партнеров". О союзниках, с которыми и врагов не надо, - в рубрике "Полная Европа".

Засевшие в высоких кабинетах ставленники Сороса изучили искусство лжи и продолжают его оттачивать на собственных гражданах. Вот и очередное словесное недержание фон дер Ляйен про очередь мирового масштаба из желающих сотрудничать с ЕС призвано навешать как можно больше лапши на уши верноподданных, чтобы те наконец уверовали в светлое будущее и отвлеклись от пустующих кошельков.

Вот только, как всегда, речи немецкого гинеколога далеки от реальности, как ее нынешний род деятельности от исконной профессии. Авантюризм и милитаристские амбиции Брюсселя вместе с отказом от российских энергоносителей и торговая война Дональда Трампа ведут европейские страны к банкротству. Даже по самым оптимистичным прогнозам, в этом году ожидается экономический спад на 0,5 %.

Тьерри Бретон, политический деятель (Франция):

"Все это искусственно. Мне грустно это говорить, но президент Соединенных Штатов - это тот человек, который принял решение и создал огромную волну на рынках, экономическое цунами. Обычно, когда у нас возникает экономический кризис, есть глубинные факторы. В данном случае их нет - это решение одного человека".

Говорить о том, что Европа сегодня привлекательна, мягко говоря, преувеличение. Разве что у Китая есть свой собственный реальный интерес. Европейские товары Поднебесной не нужны особо, но европейский рынок как временная замена американскому вполне себе сойдет. Впрочем, уже сейчас Трамп посылает сигналы Пекину, что немного погорячился.

Дональд Трамп news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8ef6c17-397a-42aa-ae50-419516a03ea2/conversions/8a2564b1-3b6e-4edd-8947-cd5b482978c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8ef6c17-397a-42aa-ae50-419516a03ea2/conversions/8a2564b1-3b6e-4edd-8947-cd5b482978c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8ef6c17-397a-42aa-ae50-419516a03ea2/conversions/8a2564b1-3b6e-4edd-8947-cd5b482978c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8ef6c17-397a-42aa-ae50-419516a03ea2/conversions/8a2564b1-3b6e-4edd-8947-cd5b482978c5-xl-___webp_1920.webp 1920w Дональд Трамп

Дональд Трамп, президент США:

"Тарифы существенно снизятся, но не будут нулевыми. Мы будем очень добры к Китаю, у них все будет хорошо, я думаю, что они будут счастливы. Мы будем жить вместе очень счастливо и в идеале работать вместе. Я думаю, что это сработает".

Дела тарифные - это отдельная тема. Захотелось Урсуле фон дер Ляйен побыть маленьким лучиком света в темных джунглях, а то ведь всегда играет роль огромной черной дыры. Вспомнить только, какой спектакль она и ее подручные разыграли с российской угрозой. Тут уже не жалкие гроши с закупками вакцин от коронавируса, а целое состояние - 800 млрд евро.

Милан Ухрик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6175ec21-1542-42aa-b49d-74b5318b3aaf/conversions/f903c513-fe03-4561-a294-8890c99f5550-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6175ec21-1542-42aa-b49d-74b5318b3aaf/conversions/f903c513-fe03-4561-a294-8890c99f5550-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6175ec21-1542-42aa-b49d-74b5318b3aaf/conversions/f903c513-fe03-4561-a294-8890c99f5550-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6175ec21-1542-42aa-b49d-74b5318b3aaf/conversions/f903c513-fe03-4561-a294-8890c99f5550-xl-___webp_1920.webp 1920w Милан Ухрик

Милан Ухрик, член Европарламента от Словакии:

"Мадам фон дер Ляйен, хотите купить оружие за 800 млрд евро? Пожалуйста, не прячьтесь где-то на заднем плане. Просто покажите нам, как вы покупали вакцины. Я убежден, что если вы тот человек, который это делает, то покупка оружия будет просто еще одним мошенничеством с европейскими налогоплательщиками".

Но чтобы больше никто не посмел называть уважаемую фрау мошенницей, в Брюсселе начали спецоперацию под кодовым названием "Выжить 72 часа". Жителям ЕС порекомендовали накопить запасы предметов первой необходимости, достаточные для автономного выживания, включая продукты, бутилированную воду, фонарики, батарейки, аптечки и документы.

Хаджа Лахбиб, комиссар ЕС по вопросам готовности и кризисного управления:

"Угрозы, с которыми сталкивается Европа, более сложны, чем когда-либо, и все они взаимосвязаны. Поля сражений находятся в наших карманах, телефонах, компьютерах, электростанциях, банках, цепочках поставок, сырье, а также в средствах массовой информации, социальных сетях, которые мы потребляем каждый день. Это все поля сражений, они используются в качестве оружия, чтобы угрожать нашему европейскому образу жизни и нашим демократиям".

Хаджа Лахбиб news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa1d6f7e-ab49-4eda-8c29-d1892b2dc02e/conversions/3b2c71fc-a13b-4bde-8e04-438da14d8543-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa1d6f7e-ab49-4eda-8c29-d1892b2dc02e/conversions/3b2c71fc-a13b-4bde-8e04-438da14d8543-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa1d6f7e-ab49-4eda-8c29-d1892b2dc02e/conversions/3b2c71fc-a13b-4bde-8e04-438da14d8543-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa1d6f7e-ab49-4eda-8c29-d1892b2dc02e/conversions/3b2c71fc-a13b-4bde-8e04-438da14d8543-xl-___webp_1920.webp 1920w Хаджа Лахбиб

К речам еврокомиссарши многие отнеслись с иронией. Ведь срок в три дня наводит на некоторые мысли. Неужели именно столько европейцы собираются воевать? А венгры вообще посчитали такие призывы троллингом, но потом пришли к единственному выводу, который не понравится никому из здравомыслящих.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

"В XXI веке у жителей Европы справедливо возникает вопрос, зачем им собирать набор для выживания на 72 часа. Если вы попытаетесь продумать все объяснения, к сожалению, у вас останется только одно, и оно заключается в том, что Брюссель готовится к войне".

Это не значит, что сегодня-завтра начнется вооруженный конфликт. Просто запуганным населением легче управлять. И теперь от слова "война" у жителей Старого Света начинают трястись коленки (за годы конфликта в Украине пропагандисты хорошо обработали их сознание постановочными кровавыми кадрами).