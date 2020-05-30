Спецоперация ORION V завершена: изъято более 50 тонн кокаина

Завершилась одна из крупнейших в истории совместная антинаркотическая операция, в ходе которой США, Колумбия и еще два десятка стран сумели конфисковать у наркокартелей 50 тонн кокаина. Это своеобразный рекорд. Такого выдающегося результата удалось достичь благодаря тому, что участники координировали действия армии и полиции как на море, так и на суше. Операция ORION V длилась полтора месяца - с 1 апреля по 15 мая. Помимо кокаина, конфисковать удалось более полутора миллиардов долларов, 38 судов, 2 подводные лодки и 4 самолета.



