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Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается

Более месяца длится военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Накануне в интернете распространялась информация об обстрелах Харькова и Днепра. Непростая гуманитарная ситуация сохраняется в Мариуполе.

Безграничная жестокость украинских силовиков

Эвакуированные жители города рассказывают, что солдаты ВСУ применяли их квартиры как точки обстрела российской армии, таким образом используя мирное население как живой щит.

А вот эти остатки роскоши... Покажите это на весь мир. Эвакуацию всех людей производили русские войска. Ни один украинский военный не выводил нас из подвалов. И те, кого ловили русские войска, сказали, что они живыми не выйдут, будут закрываться живым мясом. Это мы
Жительница Украины


Украинские власти продолжают вербовать наемников за границей, информирует российский МИД. Западные страны предпочитают происходящее не замечать, учитывая, что подобные процедуры ведутся и через структуры НАТО. При этом все чаще в российских СМИ появляется информация, что боевики надолго не задерживаются из-за масштабных потерь, которые несут силы ВСУ.


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