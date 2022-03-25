3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается
Более месяца длится военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Накануне в интернете распространялась информация об обстрелах Харькова и Днепра. Непростая гуманитарная ситуация сохраняется в Мариуполе.
Безграничная жестокость украинских силовиков
Эвакуированные жители города рассказывают, что солдаты ВСУ применяли их квартиры как точки обстрела российской армии, таким образом используя мирное население как живой щит.
А вот эти остатки роскоши... Покажите это на весь мир. Эвакуацию всех людей производили русские войска. Ни один украинский военный не выводил нас из подвалов. И те, кого ловили русские войска, сказали, что они живыми не выйдут, будут закрываться живым мясом. Это мы
Украинские власти продолжают вербовать наемников за границей, информирует российский МИД. Западные страны предпочитают происходящее не замечать, учитывая, что подобные процедуры ведутся и через структуры НАТО. При этом все чаще в российских СМИ появляется информация, что боевики надолго не задерживаются из-за масштабных потерь, которые несут силы ВСУ.
Президент
Все
Президент Беларуси 11-12 ноября отправится в Азербайджан для участия во Всемирном саммите по климату
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Washington Post: Трамп созвонился с Путиным, чтобы обсудить Украину
Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов