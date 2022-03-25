Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается

А вот эти остатки роскоши... Покажите это на весь мир. Эвакуацию всех людей производили русские войска. Ни один украинский военный не выводил нас из подвалов. И те, кого ловили русские войска, сказали, что они живыми не выйдут, будут закрываться живым мясом. Это мы

Жительница Украины