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Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается
На юге и востоке Украины сегодня продолжались столкновения между российской и украинской армиями. В Донбассе милиции народных республик стягивают кольцо окружения вокруг почти 70-тысячной группировки ВСУ. В Мариуполе украинская армия контролирует уже только около трети города: боевики из батальона "Азов" потребовали у Киева немедленной помощи. По их словам, стать мертвыми героями у них нет никакого желания.
Удар по Макеевке: Украина снова применила "Точку-У"
Ответные удары ВСУ носят хаотический характер и приводят к жертвам среди мирного населения: на донбасскую Макеевку обрушились обломки сбитой ракеты "Точка-У". Если бы она поразила жилые кварталы, погибших были бы сотни. На этот раз ранены трое детей и взрослый.
Не ясна логика украинских властей и в вопросе освобождения преступников для участия в войне. Например, вышли на свободу все осужденные боевики батальона "Торнадо". Они отличались особой жестокостью, а теперь в их руках оружие. В ЛНР начали расследовать преступления "торнадовцев" - войска на днях освободили город, где у батальона была главная пыточная.
Оружие под видом гуманитарной помощи
Запад продолжает бесперебойно обеспечивать кровопролитный конфликт топливом. Украине отправляют все новое оружие: рабочие в аэропорту Пизы обнаружили, что под видом гуманитарной помощи в Киев собираются отправлять гранатометы, прицелы и прочее оборудование. Итальянцы грузить все это отказались.
США перебрасывают в Польшу бронетехнику
Из Германии к польской границе перебрасываются танки "Абрамс" и бронемашины "Бредли". Американцы не объясняют смысл передислокации, однако на Западе уже звучат предложения ввести в Западную Украину миротворцев НАТО. Россия предупредила, что подобное равноценно прямому участию в конфликте.
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