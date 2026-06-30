Спецпосланник Трампа направился в Катар для переговоров

Режим прекращения огня между США и Ираном в силе, несмотря на недавний обмен ударами, заявляет пресс-секретарь Белого дома.

Трамп рассчитывает на хорошую сделку с Ираном в ходе обсуждения условий мира. Американский президент анонсировал проведение переговоров в столице Катара 30 июня, в Доху уже отправился спецпосланник президента США Уиткофф.

Иран также отправляет свою делегацию в Катар для консультаций по вопросам реализации ирано-американского меморандума. Однако, по данным МИД исламской республики, встреч или переговоров с представителями США не запланировано. В Тегеране также сообщают, американской стороной выданы необходимые разрешения на экспорт иранской нефти, и в настоящее время ведется мониторинг выполнения обязательств. Также в стадии исполнения пункт меморандума о разморозке иранских активов.