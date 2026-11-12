Итоги двухдневных переговоров в Абу-Даби обсудят 12 ноября в Москве.

Спецпосланников Трампа примет президент России. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер попросили российскую сторону сформулировать свое видение будущей архитектуры европейской безопасности, включая то, на какие меры готова пойти Москва. Затем американская делегация направится в Дублин, где проинформирует Зеленского о результатах консультаций.

В интервью изданию Politico Кушнер заявил, что намерен попросить Путина согласиться в будущем включить в переговорный процесс и Европу. Это, по его мнению, станет возможно, если будет определен единый представитель от европейских стран. Это понимают и сами европейцы - 13 ноября в Дублине пройдет неформальный саммит, где будут обсуждать, кто бы мог представить Европу на переговорах.