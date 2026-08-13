Немецкая Die Zeit сделала сенсационное заявление: спецслужбы ФРГ допускают, что недавний инцидент в аэропорту Лейпцига, где дрон атаковал военный грузовой самолет, мог быть операцией украинской разведки.

Беспилотник со взрывчаткой в прошлую среду протаранил украинский борт, который, по некоторым данным, был загружен снарядами для ВСУ. Подозрение спецслужб вызвал тот факт, что операторы дрона сделали, похоже, все, чтобы БПЛА не взорвался, но при этом был замечен и обезврежен. У немцев уже есть опыт знакомства с украинскими операциями под чужим флагом: например, подрыв трубопроводов "Северные потоки 1 и 2" пытались выдать за российскую диверсионную операцию.

Подозрения немцев укрепляет то обстоятельство, что на дроне в Лейпциге были найдены следы ДНК - их хозяин, по некоторым данным, успел скрыться в Литве. Между тем самые теплые отношения Вильнюса и Киева ни для кого не секрет: это лишь укрепляет подозрения относительно украинского следа в несостоявшемся теракте на территории лейпцигского аэропорта.