Спецслужбы Австрии признали ошибку в работе, а в Германии опасаются новых терактов

Спецслужбы Австрии признали ошибку в работе по предупреждению теракта, случившегося в Вене. Как оказалось, словацкая разведка за некоторое время до нападения в Австрии сообщила коллегам, что злоумышленник пытался купить боеприпасы в Словакии. Но никаких действий не было предпринято. Глава МВД Австрии признал, что при передаче данных от ведомства к ведомству произошел сбой.



