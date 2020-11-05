ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Спецслужбы Австрии признали ошибку в работе, а в Германии опасаются новых терактов

Спецслужбы Австрии признали ошибку в работе по предупреждению теракта, случившегося в Вене. Как оказалось, словацкая разведка за некоторое время до нападения в Австрии сообщила коллегам, что злоумышленник пытался купить боеприпасы в Словакии. Но никаких действий не было предпринято. Глава МВД Австрии признал, что при передаче данных от ведомства к ведомству произошел сбой.

В Германии опасаются новых терактов

Тем временем об исламистской угрозе Германии предупредил глава спецслужб ФРГ. Теракт в стране может произойти в любое время. Томас Хальденванг призвал правоохранителей внимательно следить за "уже известными опасными элементами". Спецслужбы работают в усиленном режиме.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все