3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Спецслужбы Австрии признали ошибку в работе, а в Германии опасаются новых терактов
Спецслужбы Австрии признали ошибку в работе по предупреждению теракта, случившегося в Вене. Как оказалось, словацкая разведка за некоторое время до нападения в Австрии сообщила коллегам, что злоумышленник пытался купить боеприпасы в Словакии. Но никаких действий не было предпринято. Глава МВД Австрии признал, что при передаче данных от ведомства к ведомству произошел сбой.
В Германии опасаются новых терактов
Тем временем об исламистской угрозе Германии предупредил глава спецслужб ФРГ. Теракт в стране может произойти в любое время. Томас Хальденванг призвал правоохранителей внимательно следить за "уже известными опасными элементами". Спецслужбы работают в усиленном режиме.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов