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Спецслужбы Польши получат доступ к личным данным пользователей смартфона?

В Польше дали зеленый свет изменениям в законе об электронных коммуникациях. Они предоставят спецслужбам страны доступ не только к данным о местонахождении смартфона или телефонным записям, но и к содержанию отправленных электронных писем или записям разговоров в мессенджерах, уточняют местные СМИ.

Также польские власти с помощью нового закона хотят получать данные, которые позволят однозначно идентифицировать интернет-пользователя.

Примечательно, что такое решение идет в разрез с законодательством Евросоюза, но какое дело Варшаве до того, что там хотят в Брюсселе - ведь свобода и демократия в Польше торжествуют.

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