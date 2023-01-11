Спецслужбы Польши получат доступ к личным данным пользователей смартфона?

В Польше дали зеленый свет изменениям в законе об электронных коммуникациях. Они предоставят спецслужбам страны доступ не только к данным о местонахождении смартфона или телефонным записям, но и к содержанию отправленных электронных писем или записям разговоров в мессенджерах, уточняют местные СМИ.

Также польские власти с помощью нового закона хотят получать данные, которые позволят однозначно идентифицировать интернет-пользователя.