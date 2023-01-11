3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Спецслужбы Польши получат доступ к личным данным пользователей смартфона?
В Польше дали зеленый свет изменениям в законе об электронных коммуникациях. Они предоставят спецслужбам страны доступ не только к данным о местонахождении смартфона или телефонным записям, но и к содержанию отправленных электронных писем или записям разговоров в мессенджерах, уточняют местные СМИ.
Также польские власти с помощью нового закона хотят получать данные, которые позволят однозначно идентифицировать интернет-пользователя.
Примечательно, что такое решение идет в разрез с законодательством Евросоюза, но какое дело Варшаве до того, что там хотят в Брюсселе - ведь свобода и демократия в Польше торжествуют.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов