Спецслужбы Франции рекомендуют отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже

Главное управление внутренней безопасности Франции рекомендовало Министерству внутренних дел страны отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр на реке, сообщает радио Europe 1. Об этом информирует ТАСС.



Источник радиостанции во французской разведслужбе заявил, что необходимо перейти к плану Б. Он полагает, что существующий формат речного парада предполагает очень много рисков.



В частности, среди вероятных рисков - террористы-одиночки, которые могут врезаться в толпу на автомобиле или напасть, применяя огнестрельное оружие. К тому же на фоне произошедшего ранее в "Крокус Сити Холле" теракта уровень террористической угрозы во Франции подняли до максимального.



Фото:slmrt.ru

