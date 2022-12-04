Спецслужбы России: украинских детей учили делать самодельные взрывные устройства

Сотрудники спецслужб РФ обнаружили в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских детских военно-патриотических клубов куклы, из которых детей учили делать самодельные взрывные устройства, а также инструкции по их изготовлению,сообщаетРИА Новости, ссылаясь на информациюодиного из проводивших обыск сотрудников.

Ранее сообщалось, что спецслужбы обнаружили настольные игры с националистическим уклоном и литературу об агрессии СССР и современной России в здании социального центра Украинской греко-католической церкви, где базировалось польское отделение благотворительного фонда "Каритас" в освобожденном в ходе спецоперации Северодонецке.

"Хозяин этой квартиры Бондарь Сергей Алексеевич. Бондарь являлся основателем военно-патриотического клуба "Каскад" (северодонецкого отделения - ред.), целью которого было воспитание нацистской идеологии, подготовка к террористической деятельности, владение стрелковым оружием и подготовка к минно-взрывному делу", - рассказал собеседник агентства на месте событий.

Он уточнил, что пропаганда нацизма проводилась в том числе в игровой форме, с помощью детских настольных игр, кроме того, детей вывозили на практические занятия, где обучали обращаться со стрелковым и холодным оружием, а также минировать территории и делать самодельные взрывные устройства.

"Дети готовились к террористической деятельности. Установка самодельных взрывных устройств, замаскированных под детские игрушки, под бытовые приборы. Вот одна из таких игрушек, которая была найдена в ходе оперативно-розыскных мероприятий", - рассказал сотрудник спецслужб.

По данным следствия, родители воспитанников знали, чем занимаются дети, найдены их письменные разрешения на занятия в клубе, а также многочисленные фотографии с самих занятий.