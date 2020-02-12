Спецслужбы США и Германии следили за секретными переписками более чем сотни стран

Спецслужбы США и Германии в течение 50 лет следили за секретными переписками более чем сотни стран. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на отчеты ЦРУ и журналистские расследования. Якобы Вашингтон и Берлин шпионили за государствами с помощью швейцарской компании, которая поставляла шифровальные устройства для секретной переписки. Власти Швейцарии приступили к расследованию этой информации.