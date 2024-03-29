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Спецслужбы Таджикистана задержали 15 подозреваемых в подготовке терактов на праздник Навруз

Спецслужбы Таджикистана задержали 15 подозреваемых в подготовке терактов на праздник Навруз

Спецслужбы Таджикистана задержали 15 человек по подозрению в планировании терактов на праздник Навруз, их также проверяют на связь с исполнителями теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, подозреваемые являются жителями Душанбе и Вахдата, их задержали еще до празднования Навруза.

Фото: БЕЛТА

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