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Спецслужбы Таджикистана задержали 15 подозреваемых в подготовке терактов на праздник Навруз
Спецслужбы Таджикистана задержали 15 человек по подозрению в планировании терактов на праздник Навруз, их также проверяют на связь с исполнителями теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, подозреваемые являются жителями Душанбе и Вахдата, их задержали еще до празднования Навруза.
Фото: БЕЛТА
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