Спецслужбы Украины участвовали в попытке захвата власти в Беларуси

Все белорусы, по которым меня допрашивают, сейчас проходят в Беларуси по уголовным делам по терроризму. Они были в прошлом году в Украине, и я в том числе по поручению Главного управления разведки при Министерстве обороны делился с ними опытом. Мы делились опытом 2014 года по противодействию, потому что все ожидали, что, если будут силовые сценарии, в Беларуси начнется российская агрессия

Семен Семенченко, экс-депутат Верховной рады Украины