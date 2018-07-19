Спецслужбы Великобритании раскрыли подробности неудавшегося покушения на Терезу Мэй

Спецслужбы Великобритании раскрыли подробности неудавшегося покушения на премьер-министра страны Терезу Мэй. Атаку планировал гражданин Великобритании Наимур Рахман. 20-летний мужчина хотел взорвать самодельное устройство на входе в резиденцию. Напомним, злоумышленника задержали в ноябре прошлого года. Тогда он встретился с офицерами под прикрытием, которые изображали из себя джихадистов и передали ему два муляжа взрывчатки. Известно, что террористу уже предъявлены обвинения. В ходе судебного разбирательства мужчина сообщил, что хотел убить Терезу Мэй, чтобы отомстить за смерть своего дяди в Сирии.