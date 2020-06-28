СПИД остается глобальной проблемой

На фоне угрозы коронавируса не стоит забывать о других не менее опасных вызовах. 1 миллион 200 тысяч жителей США заражены вирусом иммунодефицита человека. Такие данные привел американский президент по случаю Национального дня тестирования на ВИЧ. Причем каждый седьмой из инфицированных не знает о своем заражении, - подчеркнул Дональд Трамп. Эпидемия СПИДа вспыхнула в начале 80-х. С тех пор количество случаев заражения в США сократилось на две трети. И это повод продолжать разработки методов лечения, но вакцины от ВИЧ до сих пор нет.