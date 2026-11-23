Немцам все сложнее платить за тепло и свет, но дальше - только хуже. Как пишет Spiegel, в 2025 году 4,7 млн жителей страны не могли нормально отапливать квартиры из-за нехватки денег - за 5 лет стоимость энергии подскочила почти на 47 %.

С начала этого года оптовые цены на газ в Европе почти утроились. Сотни поставщиков в Германии уже объявили о повышении тарифов зимой в среднем на 14 %, что обойдется каждой семье дополнительно примерно в 340 евро в год.

С 1 января вступит в силу полный запрет на импорт российского газа. При этом денег в немецком бюджете, чтобы снова смягчить ценовой шок для населения, у правительства Мерца попросту нет.