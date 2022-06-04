Spiegel: Германию ждет ценовой шок

Германии следует ожидать ценового шока. Такие прогнозы делает немецкое издание "Шпигель". Частичное эмбарго на российскую нефть может привести к увеличению процентных ставок и падению покупательной способности населения. В кратко- и среднесрочной перспективе европейские предприятия пострадают от растущих цен на углеводороды. Происходящее в конечном итоге вынудит власти Германии снижать налоги, делать скидки на топливо и еду, что в свою очередь приведет к увеличению внешних долгов страны.