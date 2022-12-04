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Spiegel: Шольц пытается понять, к кому прислушивается Путин
Канцлер Германии Олаф Шольц изучает характер и логику мышления Владимира Путина, читая книги о российском лидере и его собственные статьи, пишет РИА Новости ссылаясь на немецкуюгазетуSpiegel.
В материале упоминаются работы европейских писателей о внешней и внутренней политике Путина, а также статья самого президента "Об историческом единстве русских и украинцев", написанная в июле 2021 года.
"Канцлер пытается выяснить, к кому прислушивается Путин, какая литература влияет на кремлевского лидера, на какой теоретической концепции базируется его политика", -говорится в статье.
По данным журналистов, для того чтобы лучше понять Кремль, Шольц даже встречался с болгарским политологом и "экспертом по Путину", а также консультировался с Ангелой Меркель.
Spiegel утверждает, что чтение нон-фикшн литературы -это "самая большая слабость" немецкого канцлера. Он постоянно что-нибудь читает, а его политические стратегии часто основаны на выводах всемирно известных писателей.
Фото: © AP
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