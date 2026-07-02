Спикер литовского Сейма ищет "формат сосуществования" с Беларусью

В Литве, похоже, назревает новая политико-дипломатическая стратегия на белорусском направлении. Спикер Сейма Олекас заявил, что стране необходимо выстраивать отношения с нынешними белорусскими властями: "Нам придется найти какой-то формат сосуществования", - заявил Олекас.

Примечательно, что как раз сейчас завершается формирование нового литовского правительства. Прошлое, напомним, стало крайне непопулярно в том числе и из-за того, что устроило бессмысленную пограничную войну с Беларусью.

Война эта была проиграна, нанеся колоссальный урон литовским перевозчикам и транзитным перспективам Литвы в целом. По некоторым приметам, новое правительство Синкявичуса намерено придерживаться более прагматичной политики в отношении с соседями.