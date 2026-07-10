Спикер парламента Словении призвал провести референдум за выход страны из НАТО

Словения может покинуть НАТО. Новоизбранный председатель Государственного собрания страны выступил за проведение общенационального референдума о выходе республики из Североатлантического альянса.



Лидер партии евроскептиков предложил совместить это голосование с местными выборами 15 ноября, чтобы минимизировать бюджетные расходы.

Сразу после вступления в должность спикер также анонсировал свой официальный визит в Москву, продемонстрировав курс на восстановление диалога с Россией.