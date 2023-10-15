3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Спикером палаты представителей США может стать противник Зеленского
Республиканцы в американском сенате согласовали кандидатуру своего представителя на должность спикера нижней палаты парламента. Выдвинут будет Джим Джордан: шансы его стать председателем палаты представителей высоки, но не абсолютны. И его избрание обещает официальному Киеву очень серьезные проблемы.
Вероятный спикер является категорическим противником финансирования военной помощи Украине, и его полномочий вполне достаточно, чтобы блокировать выделение Зеленскому денег. Джордан полагает, что у Соединенных Штатов достаточно своих проблем, требующих приоритетного решения. Поэтому расходовать средства на помощь коррумпированному режиму в Восточной Европе нет никакого резона.
Зеленский требует от журналистов молчать о коррупции
Подтверждением мнению Джордана может служить скандальное разоблачение, которое прогремело в Киеве. Журналистка издания "Зеркало недели" сообщила, что из офиса Зеленского пришло распоряжение "помолчать о коррупции, пока мы не победим". Дескать, сообщения о повальном украинском воровстве являются помехой иностранной военной помощи.
Особенно громкий скандал вызвали публикации о поставках армии яиц - их продавали военным по полдоллара за штуку, то есть втрое дороже, чем в любом супермаркете.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Беляев: Байден с его администрацией совершили очень много зла для Европы
Трамп не будет переживать ни за Беларусь, ни за Россию, ни за страны Европы - Беляев
Протестующие в Абхазии составили списки групп для обороны захваченных зданий
Представители абхазской оппозиции создали координационный совет для переговоров с властями
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе