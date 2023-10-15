Республиканцы в американском сенате согласовали кандидатуру своего представителя на должность спикера нижней палаты парламента. Выдвинут будет Джим Джордан: шансы его стать председателем палаты представителей высоки, но не абсолютны. И его избрание обещает официальному Киеву очень серьезные проблемы.

Вероятный спикер является категорическим противником финансирования военной помощи Украине, и его полномочий вполне достаточно, чтобы блокировать выделение Зеленскому денег. Джордан полагает, что у Соединенных Штатов достаточно своих проблем, требующих приоритетного решения. Поэтому расходовать средства на помощь коррумпированному режиму в Восточной Европе нет никакого резона.

Зеленский требует от журналистов молчать о коррупции



Подтверждением мнению Джордана может служить скандальное разоблачение, которое прогремело в Киеве. Журналистка издания "Зеркало недели" сообщила, что из офиса Зеленского пришло распоряжение "помолчать о коррупции, пока мы не победим". Дескать, сообщения о повальном украинском воровстве являются помехой иностранной военной помощи.