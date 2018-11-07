Список необоснованных трат властей составили в Германии

Сборник из 109 примеров представил Союз немецких налогоплательщиков. В него, в частности, попали реконструкция тюрьмы за 33,5 миллиона евро, голубятня за 70 тысяч евро. Есть в списке и скорая помощь для волков, хотя пациентов нет. А стоимость ее - более 10 тысяч евро. В целом, большинство составляют строительные проекты. Составители буклета не просто критикуют федеральные и местные органы власти в Германии, которые допустили подобные случаи, но и приводят пример, на что могли быть направлены потраченные средства.