Список погибших в Японии насчитывает уже 126 человек

Список погибших в Японии из-за мощных ливней и оползней насчитывает уже 126 человек. По данным местных СМИ, без вести пропали более 60 человек. Никто не исключает, что число жертв стихии будет увеличиваться. Таким образом превышен печальный рекорд 2014 года, когда от ливней и оползней погибли 77 человек. 23 тысячи жителей Японии продолжают оставаться в специальных центрах размещения. Всего рекомендация об эвакуации распространяется почти на 6 миллионов японцев.