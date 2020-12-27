Американские страсти не утихают даже после объявления результатов президентских выборов. В США, кажется, пройдут сразу две инаугурации. Сторонники действующего президента США, республиканца Дональда Трампа, несогласные с результатами выборов, организуют 20 января 2021 года его онлайн-инаугурацию. О желании поучаствовать заявили уже более 60 тысяч человек.



Для Трампа отличная возможность продемонстрировать: мол, его списывать со счетов пока рано. В крайнем случае, тоже пойдет в блогеры. Хайповать у него отлично получается.

Рассказывает Мария Петрашко.

Здоровый сон Трампа лучше мировой войны? 2020-й раздался эхом не курантов, а ракетной перестрелки Вашингтона с Тегераном, падением пассажирского самолета вместо крылатых ракет, шиитской скорбью на похоронах генерала Сулеймани. Но Иран войны не жаждал, да и убегающему тогда от импичмента Дональду Трампу нужен был яркий старт предвыборной гонки.

Последний сезон политического ток-шоу "Кто хочет стать президентом по-американски" получился самым скандальным. Расовый бунт на полгода, автономные зоны под контролем анархистов и американцы, массово скупающие оружие, в ожидании гражданской войны. Но как бы губернаторы-демократы не препятствовали силовикам и полиции, рейтинг республиканца Трампа добили не протесты, не рекордная безработица и даже не коронавирус, а сами выборы со скандалами, интригами и расследованиями.



Неуверенная победа Анджея Дуды на президентских выборах запустила протестный хоровод из фермеров, шахтеров, экологов, "ковидиотов". Замкнулся круг на противниках закона о запрете абортов, взывающих к отставке правительства. Но вместо диалога с народом польские власти поддержали жестокость местных силовиков.



Карабахский конфликт вспыхнул с новой силой. Почему-то именно накануне запуска системы TANAP-TAP, откуда Турция получит очередную дозу азербайджанского газа, укрепив свой статус южных газовых ворот в Европу, - весомый рычаг давления на Евросоюз в руках Эрдогана. Удачный момент напомнить Брюсселю о дружбе с заокеанским партнером, активно предлагающим свой сжиженный газ. И если бы бурление вдоль газовых труб закипело до полноценных военных действий, границами Карабаха не обошлось бы. Кому это выгодно? Уж точно не Армении и не Азербайджану.



Отдать три района Нагорного Карабаха и оказаться на грани очередного госпереворота. С криками "Пашинян - предатель!" и "Не отдадим Карабах!" в Армении осознали последствия бархатной революции 2018-го.



Миграционный кризис, торговые войны и прочие побочные эффекты глобализации пали перед COVID-19. Но число безработных и голодающих из-за COVID куда больше числа погибших. Жертвой вируса пала мировая экономика.

Мировая гонка за вакциной больше напоминает холодную войну