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Списывать со счетов пока рано
Американские страсти не утихают даже после объявления результатов президентских выборов. В США, кажется, пройдут сразу две инаугурации. Сторонники действующего президента США, республиканца Дональда Трампа, несогласные с результатами выборов, организуют 20 января 2021 года его онлайн-инаугурацию. О желании поучаствовать заявили уже более 60 тысяч человек.
Для Трампа отличная возможность продемонстрировать: мол, его списывать со счетов пока рано. В крайнем случае, тоже пойдет в блогеры. Хайповать у него отлично получается.
Рассказывает Мария Петрашко.
Здоровый сон Трампа лучше мировой войны? 2020-й раздался эхом не курантов, а ракетной перестрелки Вашингтона с Тегераном, падением пассажирского самолета вместо крылатых ракет, шиитской скорбью на похоронах генерала Сулеймани. Но Иран войны не жаждал, да и убегающему тогда от импичмента Дональду Трампу нужен был яркий старт предвыборной гонки.
Последний сезон политического ток-шоу "Кто хочет стать президентом по-американски" получился самым скандальным. Расовый бунт на полгода, автономные зоны под контролем анархистов и американцы, массово скупающие оружие, в ожидании гражданской войны. Но как бы губернаторы-демократы не препятствовали силовикам и полиции, рейтинг республиканца Трампа добили не протесты, не рекордная безработица и даже не коронавирус, а сами выборы со скандалами, интригами и расследованиями.
Неуверенная победа Анджея Дуды на президентских выборах запустила протестный хоровод из фермеров, шахтеров, экологов, "ковидиотов". Замкнулся круг на противниках закона о запрете абортов, взывающих к отставке правительства. Но вместо диалога с народом польские власти поддержали жестокость местных силовиков.
Карабахский конфликт вспыхнул с новой силой. Почему-то именно накануне запуска системы TANAP-TAP, откуда Турция получит очередную дозу азербайджанского газа, укрепив свой статус южных газовых ворот в Европу, - весомый рычаг давления на Евросоюз в руках Эрдогана. Удачный момент напомнить Брюсселю о дружбе с заокеанским партнером, активно предлагающим свой сжиженный газ. И если бы бурление вдоль газовых труб закипело до полноценных военных действий, границами Карабаха не обошлось бы. Кому это выгодно? Уж точно не Армении и не Азербайджану.
Отдать три района Нагорного Карабаха и оказаться на грани очередного госпереворота. С криками "Пашинян - предатель!" и "Не отдадим Карабах!" в Армении осознали последствия бархатной революции 2018-го.
Миграционный кризис, торговые войны и прочие побочные эффекты глобализации пали перед COVID-19. Но число безработных и голодающих из-за COVID куда больше числа погибших. Жертвой вируса пала мировая экономика.
Мировая гонка за вакциной больше напоминает холодную войну
Голодные бунты охватили Чили, Аргентину, голодные очереди в Испании, "ковидиоты", требующие отставки Меркель в Германии, протесты медиков во Франции и США. И даже Великобритания стала изгоем не из-за Брексита, а нового штамма "короны". И все это на фоне пророчеств ООН о голоде библейских масштабов. Великий карантин обошелся миру в триллионы долларов убытков, но так и не спас от волны заражений. И вместо домашнего режима мир переключился на протестный.
И пока мировая гонка за вакциной больше напоминает холодную войну, весь мир надеется, что хотя бы эта битва окажется во благо человечества.
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