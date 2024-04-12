Главы Европейского союза один за другим начали твердить, что помочь Киеву хотят, вот только нечем. Речь идет о системах "Пэтриот". Лидер польского режима заявил, что вооружений для ПВО у Варшавы практически нет. В той же тональности оправдывается и президент Литвы. По словам Науседы, страна не имеет никаких систем "Пэтриот". Вильнюс предпринимает все, что в его силах, но возможностей для военных поставок киевскому режиму становится все меньше.



Помощи не видно и в лице Штатов. Bloomberg сообщает, что у Вашингтона "плана Б" для поставок оружия, кроме 60 миллиардов, застрявших в конгрессе, нет. Такой расклад Киеву не нравится. Ранее МИД "незалежнай" заявил, что "добрая и спокойная» дипломатия страны не сработала и теперь им придется просить оружия у Запада "жестко".