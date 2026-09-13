Тема выборов на Украине становится центральной в общественном дискурсе. Эксперты связывают это как с внешним давлением со стороны спонсоров киевского режима, так и с внутренними противоречиями - усталостью народа от войны и борьбой между старыми и новыми элитами.

По мнению аналитика Юлии Абухович, Украина давно перестала быть самостоятельным субъектом и превратилась в полигон для отработки политических технологий. О том, почему активизировалась тема выборов, кто заинтересован в их проведении и как коррупционные скандалы влияют на ситуацию, она рассказала в "Актуальном интервью".

Аналитик выделила две группы причин. Внешние связаны с желанием спонсоров Украины "закрыть гештальты" перед собственными электоральными кампаниями. "Те страны, которые спонсировали Украину и организовали эту войну, сегодня хотят закрыть определенные гештальты, потому что они не дойдут до выборов, если чего-нибудь не добьются. Это и континентальная Европа, и США. И, конечно, Великобритания, которая хочет разрушить планы США и получить свои дивиденды, потому что Украина - прежде всего ее клиент", - пояснила Юлия Абухович.

Внутренние причины - это запрос народа на перемены. Люди устали от войны, но не понимают, как изменить ситуацию и на кого можно положиться. При этом несистемная оппозиция отстранена от процесса, так как все монополизировано. "Сегодня запрос у народа Украины именно на человека с военным прошлым. Артисты им надоели", - подчеркнула аналитик.

Уход ближайших соратников Зеленского и череда коррупционных скандалов в офисе Зеленского не случайность. "Безусловно, это неслучайно, это системность. Все время путают карты, потому что участников много. Все эти антикоррупционные скандалы - это прежде всего деятельность США и ФБР. Евросоюз смотрит по-другому, понимая, что деньги разворовываются, но уже ввязался по полной и бросать клиента не хочет. Чем больше игроков, тем больше корректировок, но случайности нет", - отметила эксперт.

Конфликт между старыми и новыми элитами очевиден. Старые олигархи, такие как Порошенко, сошли с информационной повестки. Новые элиты сформировались на паразитировании, разграблении и грантовости. "Раньше элитами были люди, у которых есть бизнес, которые понимали, как его вести и приходить во власть. Современные - сформировались на паразитировании, они стали слугами всех господ, не Украины. Прошлые хоть что-то знали об Украине, демонстрировали патриотизм. Современным интересны только деньги, власть и желание побольше украсть и съехать за пределы Украины", - заявила Юлия Абухович.

Эксперт напомнила, что Украина не является самостоятельным субъектом. Это полигон для обработки технологий дестабилизации, которые могут быть применены в других государствах. "Платят за то, чтобы они играли какую-то роль. Но доноры не думали, что это выйдет из-под контроля. Получатели денег обхитрили их, тратят средства не на нужды доноров, а воруют, покупают шикарные автомобили и особняки, поджимая коренное население Европы. Те, кто должен был ходить по струнке, вышли из-под контроля", - резюмировала аналитик.