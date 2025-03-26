"Спорт - это модно". Пиневич о III Играх стран СНГ в Азербайджане

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Сотрудничество Беларуси и Азербайджана во всех сферах и дальше будет укрепляться. Тем более учитывая дружеские отношения двух лидеров стран - Александра Лукашенко и Ильхама Алиева.

Каждый день ведется работа над укреплением экономических и культурных связей двух стран, отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич. Это касается и спорта.

По словам Пиневича, спорт высоких достижений должен вернуться в регион. Парни и девушки должны увидеть, чем они хотят заниматься и как этим можно заниматься.

"Спорт - это модно", - подытожил Пиневич.