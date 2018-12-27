Спортсмен из США пересек Антарктиду в одиночку

Спортсмен из США впервые в истории пересек Антарктиду в одиночку. Полторы тысячи километров он прошел на лыжах за 53 дня. Люди и раньше пересекали континент, однако всегда пользовались помощью извне: например, оставленными загодя продуктовыми складами или механическими средствами. 33-летний путешественник-экстремал из Портленда Колин О’Брэди полагался только на собственные силы. Снаряжение, весившее 170 килограммов, американец вез на санях. Завершив дистанцию, О’Брэди первым делом позвонил близким.