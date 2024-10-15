Способ и время израильской атаки по Ирану выбраны. Премьер Нетаньяху и министр обороны страны в ходе консультаций по безопасности согласовали ответные меры Тель-Авива на действия Тегерана 1 октября.

Washington Post сообщает, что Нетаньяху заявил Белому дому об отказе от удара по нефтяной и ядерной инфраструктуре Ирана. Целями ЦАХАЛ станут военные объекты. Издание отмечает, что это решение в администрации Байдена встретили "с облегчением". Поражение военной инфраструктуры Тегерана носит сугубо стратегический характер.