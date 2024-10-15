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Способ и время израильской атаки по Ирану выбраны
Способ и время израильской атаки по Ирану выбраны. Премьер Нетаньяху и министр обороны страны в ходе консультаций по безопасности согласовали ответные меры Тель-Авива на действия Тегерана 1 октября.
Washington Post сообщает, что Нетаньяху заявил Белому дому об отказе от удара по нефтяной и ядерной инфраструктуре Ирана. Целями ЦАХАЛ станут военные объекты. Издание отмечает, что это решение в администрации Байдена встретили "с облегчением". Поражение военной инфраструктуры Тегерана носит сугубо стратегический характер.
Как пишет Financial Times, Тель-Авив испытывает нехватку ракет-перехватчиков, необходимых для укрепления ПВО. Что не позволит отразить Израилю встречные атаки Ирана баллистическими ракетами.
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