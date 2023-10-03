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Способен привести к оползням и увеличить уровень морских волн - тайфун "Коину" приближается к Японии

Способен привести к оползням и увеличить уровень морских волн - тайфун "Коину" приближается к Японии

Тайфун "Коину" перемещается к префектуре Окинава на юге Японии, сообщает японское метеорологическое управление. Об этом информирует ТАСС.

Сейчас тайфун находится в Тихом океане и перемещается к северо-западу. Прогнозируется, что "Коину" будет проходить вблизи отдаленных островов Окинавы до 5 октября, а после этого двинется по направлению к Китаю. Скорость ветра в его центральной части - около 45 м/с с порывами до 65 м/с.

По информации ведомства, данный тайфун способен привести к оползням и увеличить уровень морских волн, поэтому жителям префектуры рекомендуют быть осторожными.

Фото: pixabay.com

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