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Способен привести к оползням и увеличить уровень морских волн - тайфун "Коину" приближается к Японии
Тайфун "Коину" перемещается к префектуре Окинава на юге Японии, сообщает японское метеорологическое управление. Об этом информирует ТАСС.
Сейчас тайфун находится в Тихом океане и перемещается к северо-западу. Прогнозируется, что "Коину" будет проходить вблизи отдаленных островов Окинавы до 5 октября, а после этого двинется по направлению к Китаю. Скорость ветра в его центральной части - около 45 м/с с порывами до 65 м/с.
По информации ведомства, данный тайфун способен привести к оползням и увеличить уровень морских волн, поэтому жителям префектуры рекомендуют быть осторожными.
Фото: pixabay.com
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