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Способы не замерзнуть. Готовясь к зиме, европейцы включают смекалку
В режиме экономии и с изобретательными лайфхаками. Готовясь к предстоящей зиме, европейцы включают смекалку. Британцам посоветовали греть тапки в микроволновке и носить шапку с электрическими подогреваемыми панелями. Об альтернативных способах не замерзнуть сообщаетгазета Daily Mail. Авторы материала также советуют местным жителям обзавестись мини-конфоркой, которая будет непрерывно согревать кружку чая. Советуют обратить внимание на самонагревающийся стол и жилетки с подогревом. А вязаные шарфы и шапки могут стать главным трендом зимнего сезона в Великобритании.
Отопление или зарплаты? Такой нелегкий выбор, вероятно, придется сделать преподавателям эстонских университетов. Счета Таллиннского технического и Тартуского университетов вышли на 3 миллиона евро больше бюджета вузов. Оплачивать нечем.
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