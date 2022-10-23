Способы не замерзнуть. Готовясь к зиме, европейцы включают смекалку

В режиме экономии и с изобретательными лайфхаками. Готовясь к предстоящей зиме, европейцы включают смекалку. Британцам посоветовали греть тапки в микроволновке и носить шапку с электрическими подогреваемыми панелями. Об альтернативных способах не замерзнуть сообщаетгазета Daily Mail. Авторы материала также советуют местным жителям обзавестись мини-конфоркой, которая будет непрерывно согревать кружку чая. Советуют обратить внимание на самонагревающийся стол и жилетки с подогревом. А вязаные шарфы и шапки могут стать главным трендом зимнего сезона в Великобритании.