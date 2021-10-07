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Спотовые цены на газ в Европе резко снизились после заявления В. Путина

После многодневного марафона рекордов биржевые цены на газ в Европе начали резкое снижение: котировки буквально рухнули с 1900 до 1200 долларов за тысячу кубометров. Это случилось сразу после того, какВладимир Путин заявил о готовности России способствовать стабилизации ситуации на рынке энергоносителей. По мнению российского президента, Европа столкнулась со спекулятивными скачками цен, которые могут нанести серьезный ущерб экономике Старого Света.

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