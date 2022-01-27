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Справедливые санкции Китая в отношении Литвы ЕС назвал дискриминацией
Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство во Всемирной торговой организации из-за ограничений на поставки товаров из Литвы в Китай.
В формулировке Брюсселя - справедливый ответ Пекина на грубое нарушение Вильнюсом национальных интересов Китая по тайваньскому вопросу звучит как "дискриминационная торговая практика".
Литва такой риторике обрадовалась, ведь с декабря утратила уже 91% своего экспорта в Китай, а это многомиллионные убытки.
Пекин обращение ЕС в ВТО считает необоснованным. "Отношения между Китаем и Литвой носят политический, а не экономический характер", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве Китая. Так и хочется припомнить Вильнюсу политически мотивированные санкции против того же Беларуськалия. Только неустойки выплатят 600 миллионов евро. Поделом!
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