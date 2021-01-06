Справка об отсутствии коронавируса обязательна

На авиарейсы в Соединенное Королевство перестали пускать тех, кто не представит справку о тестировании на COVID. Такое правило начало действовать минувшим вечером. Отрицательные результаты теста ПЦР должны быть получены не позднее, чем за 3 дня до прибытия в Великобританию. Между тем в мире насчитывается уже почти 87 миллионов зараженных и без малого 2 миллиона жертв COVID.