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Справка об отсутствии коронавируса обязательна

На авиарейсы в Соединенное Королевство перестали пускать тех, кто не представит справку о тестировании на COVID. Такое правило начало действовать минувшим вечером. Отрицательные результаты теста ПЦР должны быть получены не позднее, чем за 3 дня до прибытия в Великобританию. Между тем в мире насчитывается уже почти 87 миллионов зараженных и без малого 2 миллиона жертв COVID.

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